В издании РБК сообщают, что заведения общепита в РФ начали экономить даже на салфетках, пытаясь бороться с резким увеличением цен на продукты питания.

Представители ресторанных сетей указывают на то, что снижать затраты уже невозможно. Михаил Гончаров, владелец «Теремка», отметил, что им придется осуществить пересмотр цен на свои блюда. Сергей Миронов, основатель «Мяса & Рыбы», заявил, что весь ресторанный рынок повысит цены из-за увеличения себестоимости продуктов. Это произойдет через 1-1,5 месяца.

Сильнее всего, по словам бизнесменов, подорожало мясо птицы. Представители KFC отметили, что подорожание действительно произошло, однако с помощью крупных закупок и тесной работе с производителями оно оказалось не настолько большим, как в рознице. В «Макдоналдсе» при этом отметили, что не увеличивали цены на протяжении всего периода пандемии и не собираются делать этого в будущем.