15 марта в сирийской провинции Алеппо правительственные войска нанесли очередной удар по колонне бензовозов, на которых в Турцию переправляют краденую нефть. Информация об убитых и раненых боевиках, попавших в зону удара, пока не поступала.

Известно, что для атаки использовались находящиеся в распоряжении сирийской армии российские СРЗО «Смерч», а также ракетные комплексы «Точка-У». Они помогли нанести столь сильный удар, что потушить нефтеналивные грузовики удалось лишь через несколько часов.

Как сирийская армия, так и российские ВКС неоднократно наносили удары по нелегальным перерабатывающим заводам и автоколоннам с нефтью, принадлежащим Турции. Анкара занимается в САР контрабандой черного золота, чем фактически грабит население арабской республики. Так, на днях она пыталась вывезти нефть из Джалабруса, однако грузовики постигла та же участь, что и в Алеппо.