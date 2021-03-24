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Грамотная модернизация российского флота позволила добиться гармоничного сочетания новейших подводных лодок и старых, но оснащенных инновационным оборудованием кораблей, созданных еще при Советском Союзе, заявляет автор издания The National Interest Марк Эпископос.

Он также приводит список наиболее мощных и опасных кораблей, имеющихся сегодня в распоряжении России. В этот перечень вошли две подлодки – «Казань», относящаяся к проекту «Ясень-М», и «Князь Владимир» проекта «Борей А». Эксперт отмечает, что первая из этих субмарин вскоре получит гиперзвуковые ракеты «Циркон» дополнительно к крылатым «Калибрам», а вторая уже демонстрировала умение производить залпы смертоносными боеприпасами «Булава».

Кроме того, к лучшим кораблям России эксперт отнес «вооруженный до зубов» атомный ракетный крейсер «Петр Великий», переоборудованный на современный лад «Маршал Устинов», который оснастили морской модификацией ЗРК С-300, и небольшой, но чрезвычайно опасный для потенциального противника корвет «Гремящий», вооруженный «Калибрами» и «Ониксами». Пусковые установки для этих ракет универсальны, поэтому стоит ожидать, что корабль получит и ракеты «Циркон», как только они пройдут государственные испытания.

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