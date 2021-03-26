Политики немецкой Социал-демократической партии, а также правящей ХДС/ХСС подверглись кибернетической атаке. То же самое произошло и с политическими активистами в столице ФРГ. Издание Der Spiegel сообщает, что Службы безопасности уже ищут «русский след» в этом нападении.

В публикации уточняется, что организатором атаки якобы является группа Ghostwriter, которая занималась рассылкой писем с линками на фишинговые сайты. В настоящий момент не сообщается о каком-либо ущербе и утечке данных.

Мифические «русские хакеры» обвиняются в атаках на немецкие военные учреждения, а также на ведомства и министерства Соединенных Штатов уже не в первый раз. В прошлом году, к примеру, из-за кибернападения на бундестаг в отношении России были введены санкционные меры. Москва отвергает все обвинения, заявляя, что они являются очень удобным поводом для все новых и новых санкций.