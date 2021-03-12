Североатлантический альянс летом или осенью намеревается повторить прошлогоднюю масштабную провокацию в Баренцевом море, считают авторы Телеграм-канала «Сварщики». Они сообщают о том, что в этот период в акватории появится целая группировка кораблей из Великобритании, Норвегии и Соединенных Штатов.

В прошлом году боевые корабли альянса объясняли свое присутствие в Баренцевом море «обеспечением свободы судоходства» и учениями. Они вели себя крайне нагло, поэтому Россия расценила их действия как провокацию. Вполне вероятно, что то же самое может произойти и в 2021-м.

Впрочем, эксперты уверены, что на этот раз Москва не будет терпеть их вылазки. На любые провокационные действия НАТО получит жесткий ответ. Это подтверждается и заявлением представителей оборонного ведомства, которые считают, что решительная позиция в сфере отстаивания своих национальных интересов не даст НАТО пренебрежительно относиться к России в Арктике.