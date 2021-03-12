читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Североатлантический альянс летом или осенью намеревается повторить прошлогоднюю масштабную провокацию в Баренцевом море, считают авторы Телеграм-канала «Сварщики». Они сообщают о том, что в этот период в акватории появится целая группировка кораблей из Великобритании, Норвегии и Соединенных Штатов.

В прошлом году боевые корабли альянса объясняли свое присутствие в Баренцевом море «обеспечением свободы судоходства» и учениями. Они вели себя крайне нагло, поэтому Россия расценила их действия как провокацию. Вполне вероятно, что то же самое может произойти и в 2021-м.

Впрочем, эксперты уверены, что на этот раз Москва не будет терпеть их вылазки. На любые провокационные действия НАТО получит жесткий ответ. Это подтверждается и заявлением представителей оборонного ведомства, которые считают, что решительная позиция в сфере отстаивания своих национальных интересов не даст НАТО пренебрежительно относиться к России в Арктике.

Вам может понравиться

В Екатеринбурге многодетную семью могут выселить из квартиры из-за долга в 40 тысяч рублей

В Екатеринбурге семью с тремя детьми могут выселить из квартиры из-за долга за ипотеку. Об этом рассказало издание E1.RU. Как сообщается, 7 марта на банковскую карту Светланы Доргоевой пришло 1,4
  • Анна
  • 10.03.2021
  • читать 1 минуту

Военкор Стешин высмеял реакцию Украины на заход в Одессу минных тральщиков НАТО

Появление в одесском порту натовских кораблей противоминной группировки стало для некоторых украинцев настоящим праздником, пишет военкор Дмитрий Стешин. По его словам, тральщики из Испании, Турции и Румынии вызвали неподдельные «слезы

ВВС США раскрыли подробности испытаний системы Golden Horde

Авторы американского издания The Drive раскрыли подробности испытаний системы высокоточного оружия «Золотая Орда» с одновременным поражением четырех целей. Они сразу отметили, что 19 февраля состоялась вторая попытка удара четырьмя ракетами.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 марта – переменная облачность, до -4 °C | город Мытищи: погода, 12 марта – переменная облачность, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 марта – пасмурно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 марта – небольшая облачность, до -3 °C | Королев: погода, 12 марта – ясно, до -5 °C | Подольск: погода, 12 марта – переменная облачность, до -10 °C | Армавир: погода, 12 марта – пасмурно, до -3 °C |