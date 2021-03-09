Визит британских военных на передовую на Донбассе, а также на позиции украинских войск – это не случайность, считают авторы портала Avia.Pro. Они уверены, что в случае наступления ВСУ на самопровозглашенные ДНР и ЛНР натовские военнослужащие также примут участие в конфликте.

Официально появление британских военных представили как проверку состояния Вооруженных сил Украины. Однако эксперты предполагают, что на самом деле натовские войска вполне могут вступить в боевые действия на Донбассе и поддерживать все военные операции Киева.

Ранее уже сообщалось о том, что НАТО в любом случае окажет помощь Украине попытками отвлечь Россию учениями рядом с ее границами, а также поставками вооружения в ВСУ. Однако версия об участии в возможной войне личного состава Североатлантического альянса даже не рассматривалась.