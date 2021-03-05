Один из наиболее ассоциируемых с Израилем истребителей – F-15 Eagle. Первый F-15 приземлился в Израиле в 1976 году, и с тех пор он служил непрерывно, и без поражений. В 1998 году ВВС Израиля представили новую версию реактивного самолета, предназначенную для ведения боя класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Ra’am (Гром) служит дальнобойным ударным оружием израильских ВВС, дополняя новый истребитель F-35I Adir, чтобы обеспечить Израилю превосходство в воздухе сейчас и в обозримом будущем. Об этом пишет иностранный журнал National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.

Самые ранние версии McDonnell Douglas (сегодня Boeing) F-15 Eagle были истребителями класса «воздух-воздух». Большие двухмоторные, одноместные истребители, они имели пузырчатый фонарь для отличной видимости, мощную РЛС APG-63, боевую нагрузку из четырех ракет с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow и четырех ракет с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder и пушку M61 Gatling. Два двигателя Pratt & Whitney F100 дали F-15 такое впечатляющее соотношение мощности и веса, что новый самолет мог легко разгоняться прямо вверх.

F-15 был большим и достаточно универсальным, чтобы инженеры рассмотрели его многоцелевую версию, в которой использовались мощность, дальность и размер F-15 для перевозки оружия класса «воздух-земля». Это привело к разработке F-15E Strike Eagle, который поступил на вооружение ВВС США в 1989 году и сразу же был направлен на вооружение во время войны в Персидском заливе 1991 года.

Действия Strike Eagle в войне в Персидском заливе вызвали интерес Израиля. Боевые действия прошли не совсем так, как планировалось, в отношении Тель-Авива, который был обстрелян ракетами «Скад», запущенными иракским правителем Саддамом Хусейном. Израиль согласился на давление США не отвечать, но даже если бы страна решила это сделать, у нее не было самолетов дальнего действия и средств разведки, необходимых для охоты на пусковые установки «Скад» в Западном Ираке. Саддам Хусейн остался у власти после войны, чтобы изгнать свою армию из Кувейта, гарантируя, что Ирак останется угрозой для Израиля. Тем временем Иран находился на ранней стадии своей программы создания ядерного оружия. Истребитель дальнего действия был бы необходимым оружием для сдерживания или устранения этой разрушительной угрозы с востока.

Израильский Strike Eagle имели большое значение для исправления недостатков израильских ВВС. Конформные топливные баки F-15E увеличивали дальность действия, необходимую для атаки дальних целей. Возможность двойного полета «воздух-воздух/воздух-земля» означала, что F-15E может в случае необходимости отказаться от сопровождения. В 1981 году израильские F-15 сопровождали F-16, которому было поручено уничтожить иракский ядерный реактор в Осираке, увеличив численность авиагруппы и потребовав дозаправки в воздухе и другой поддержки.

Израиль выбрал F-15I, или Ra’am, в мае 1994 года с первоначальным соглашением о покупке 21 самолета (известного как Peace Fox V) с дальнейшим опционом на еще четыре (Peace Fox VI). Заказ был увеличен до 25 самолетов в 1995 году. F-15 уже служил в ВВС Израиля в течение 15 лет, и у израильских инженеров было множество идей, как улучшить платформу. Компания Israel Aerospace Industries работала с производителем Boeing (который с тех пор приобрел McDonnell Douglas), чтобы сделать большую часть авионики самолета.

У F-15I был ряд характерных черт. Самолет имел центральный компьютер израильского производства, систему GPS/инерциального наведения и шлем с дисплеем и прицелом Elbit (DASH). Самолеты поставлялись с системами радиоэлектронной борьбы, встроенными в F-15E, вместо израильской интегрированной системы Elisra SPS-2110.

F-15I мог нести такое же вооружение, как израильские F-15A. Изначально Ra’am нес ракеты малой дальности AIM-9L Sidewinder и Python с инфракрасным наведением, но в итоге остались только Python. Истребитель также нес как старую ракету AIM-7 Sparrow, так и новую управляемую радаром средней дальности AIM-120 AMRAAM.

Сдвоенные двигатели F-15I и большой планер могут нести до 8,1 тыс. кг топлива и боеприпасов. Первоначально ВВС Израиля описали боекомплект реактивного самолета как 36 кассетных бомб Rockeye или шесть ракет класса «воздух-земля» Maverick. Сегодня набор боеприпасов класса «воздух-земля» для F-15I расширился и включает в себя бомбы с лазерным наведением Paveway, бомбы со спутниковым наведением Joint Direct Attack Munition (JDAM), бомбы BLU-109 «разрушающие бункеры», высокоточные бомбы SPICE и противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

Первый F-15I прибыл в Израиль в 1997 году, и новые самолеты прибывали примерно раз в месяц, пока заказ не был выполнен в 1999 году. Самолет непрерывно служил в течение последних 20 лет не только в учениях, но и в антитеррористических операциях, в Ливанской войне 2006 года, войне в Газе, на операциях «Столп обороны» и «Литой свинец». F-15I также активно участвовали в планировании Израилем удара по иранским ядерным объектам на территории Ирана. Этот удар был предотвращен подписанием ядерного соглашения 2015 года между Ираном и Западом.

Принятие на вооружение ВВС истребителя F-35I «Adir» не ослабило энтузиазма страны по поводу F-15. Этот самолет по-прежнему называют «стратегическим», а глава ВВС заявляет: «В конце концов, когда мы хотим преодолеть дальние расстояния с небольшим количеством самолетов и множеством вооружения – побеждает F-15I».

В 2016 году Израиль объявил о начале программы модернизации, направленной на поддержание актуальности F-15I, включая новую активную РЛС с решетчатой антенной с электронным сканированием и обновленную авионику. Сообщается, что в 2018 году ВВС США разрывались между покупкой истребителей F-15I и F-35, отдавая предпочтение первым, а не вторым. Если Израиль закупит больше F-15, он почти наверняка будет летать на этой платформе большую часть века. Это серьезное одобрение для военного самолета, впервые взлетевшего в начале 1970-х годов.