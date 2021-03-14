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Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей заявила о том, что знаменитую «Песню про медведей» из кинофильма «Кавказская пленница» у неё буквально украли.

Так, в эфире Первого канала Варлей рассказала о том, как искали певицу для исполнения этой песни. По словам актрисы, режиссёр Леонид Гайдай рассматривал разных певиц, но все они показались ему «слишком профессиональными». После этого он предложил спеть ей, и результат ему понравился настолько, что было решено оставить в фильме песню в исполнении Варлей.

Однако с этим не был согласен композитор Александр Зацепин. По словам Варлей, он предложил спеть Аиде Ведищевой, и в итоге выбор был остановлен на ней, так как она поёт лучше.

Как заявил же сам композитор, сначала песню исполнила Ведищева, а только потом Варлей, и лишь после этого было сделано окончательное решение.

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