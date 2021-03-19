Алексей Казанцев, нарколог из РФ, назвал один из наиболее вредных способов пить алкогольные напитки. Он включает в себя сладкую газировку.

Согласно словам эксперта, при употреблении алкоголя следует обязательно выпивать какую-нибудь другую жидкость. Это рекомендуется делать, так как спирт приводит к обезвоживанию организма, нарушению его водно-электролитного баланса, а также выводу из него полезных микроэлементов.

Однако ни в коем случае не стоит запивать алкоголь сладкими газированными напитками, так как они лишь ускоряют опьянение и увеличивают его продолжительность. От них также могут возникнуть сильные головные боли. Лучше всего просто добавлять в стакан кубики льда, так как они снижают концентрацию спирта.