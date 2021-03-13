Во Франции актриса Корин Масьеро устроила акцию протеста во время вручения наград кинопремии «Сезар».

Как сообщается, премия «Сезар» является ежегодной с 1976 года. В этом году её триумфатором стал фильм «Счастливо оставаться» Альбера Дюпонтеля, который признали лучшим. Всего же картина получила семь наград.

Во время вручения премии в номинации «Лучшие костюмы» на сцену вышла 57-летняя Масьеро, облачённая в костюм осла. Также на её лица была красная краска. Она выразила поддержку артистам, которые оккупировали парижский театр «Одеон», и требуют открыть культурные учреждения. После этого актриса полностью разделась, и заявила, что они сейчас абсолютно голые, подразумевая состояние культуры.

Также на теле актрисы было несколько надписей. На груди было написано «Нет культуры – нет будущего», а на спине – обращение, по всей видимости, к премьер-министру Франции Жану Кастексу с требованием вернуть искусство.