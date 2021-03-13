читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во Франции актриса Корин Масьеро устроила акцию протеста во время вручения наград кинопремии «Сезар».

Как сообщается, премия «Сезар» является ежегодной с 1976 года. В этом году её триумфатором стал фильм «Счастливо оставаться» Альбера Дюпонтеля, который признали лучшим. Всего же картина получила семь наград.

Во время вручения премии в номинации «Лучшие костюмы» на сцену вышла 57-летняя Масьеро, облачённая в костюм осла. Также на её лица была красная краска. Она выразила поддержку артистам, которые оккупировали парижский театр «Одеон», и требуют открыть культурные учреждения. После этого актриса полностью разделась, и заявила, что они сейчас абсолютно голые, подразумевая состояние культуры.

Также на теле актрисы было несколько надписей. На груди было написано «Нет культуры – нет будущего», а на спине – обращение, по всей видимости, к премьер-министру Франции Жану Кастексу с требованием вернуть искусство.

Вам может понравиться

Журналисты выяснили имя иностранного гостя Владимира Путина

В информагентстве «Ъ» узнали, кто именно посещал Владимира Путина, российского лидера, 4 марта в вечерние часы. Этим иностранным гостем оказался Франсуа Фийон, ранее занимавший должность французского премьер-министра. Президент РФ рассказал

Французская газета констатировала поражение Евросоюза в гонке вакцин

Во французском информагентстве Le Point заявили, что Европейский союз проиграл в гонке вакцин от коронавируса. Согласно словам авторов материала, из-за медлительности и неорганизованности Европы в плане создания и изготовления препаратов

НАТО развертывает рядом с Крымом десятки тактических ракет M57

В издании Avia.pro отмечают, что на территории Румынии, неподалеку от Крыма, силы НАТО принялись за развертывание американских ОТРК HIMARS, оснащенных 54 ракетами M57. Журналисты ссылаются на данные, полученные из единого
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 марта – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 13 марта – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 марта – ясно, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 марта – переменная облачность, до 3 °C | Королев: погода, 13 марта – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 13 марта – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 13 марта – пасмурно, до -0 °C |