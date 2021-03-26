Максим Степанов, руководитель украинского Минздрава, сообщил в соцсети «Фейсбук», что на Украине за минувшие 24 часа зафиксировали 18 132 новых случая заражения коронавирусом – это новый антирекорд для страны.

Отмечается, что подобные антирекорды стали частым явлением на Украине. Всего день назад медики зарегистрировали 16 669 новых инфицированных, что тоже стало рекордным числом. Больше всего зараженных при этом обнаружили в Одесской и Днепропетровской областях, а также в городе Киев.

В ведомстве отмечают, что в медучреждения были доставлены 4,8 тысячи человек. За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли еще 326 пациентов. Всего с момента начала пандемии на территории Украины COVID-19 был обнаружен у 1,6 миллиона местных жителей. Данное заболевание унесло жизни 31,4 тысячи человек.