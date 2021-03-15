Китай отправил свою представительную комиссию в Крым, хотя на протяжении длительного времени сохранял абсолютно нейтральную позицию в отношении полуострова, заявил народный депутат Украины от фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович. По его словам, это китайский ответ Киеву за решение национализировать предприятие «Мотор Сич».

Депутат ВРУ также рассказал, что китайская делегация не просто так проводила время в Крыму. Она наметила варианты сотрудничества с местными заводами и предпринимателями, а также обсудила возможности для вложения инвестиций в туристический бизнес на полуострове.

Напомним, что украинское предприятие «Мотор Сич» производит газотурбинные установки для промышленности, а также двигатели для авиастроительной отрасли. До недавнего времени инвестором завода была китайская компания Skyrizon Aircraft Holdings. Однако Украина приняла решение забрать у нее предприятие в пользу государства. Причиной стало заявление представителей СНБО о том, что китайские инвесторы воруют технологии и намереваются вывезти из страны производственные мощности.