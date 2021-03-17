Украинские ВС приняли на вооружение ракету «Нептун», которую ранее намеревались использовать для «уничтожения Крымского моста». Она прошла все требуемые испытания и подтвердила соответствие заявленным характеристикам. Эксперт с Украины Олег Жданов заявляет, что «Россия уже психует», так как в руках Киева появилось «супероружие».

Согласно информации от украинского Минобороны, комплексы «Нептун» будут размещены вдоль побережья Азовского и Черного морей. При этом они перекроют 300 километров береговой линии, что позволит Киеву контролировать акваторию и усилить свое влияние в регионе.

Ракета, по словам Жданова, «не сбиваемая», так как обнаружить летящий на высоте до 300 метров бесшумный боеприпас практически нереально. Российские специалисты готовы поспорить с украинским экспертом. Они заявляют, что дозвуковые ракеты, не способные развить скорость выше 280 километров в час, являются легкой добычей для комплексов ПВО. Кроме того, аналитики отмечают, что «Нептун» — это всего лишь старая советская ракета Х-35, которая подверглась скромной модернизации.