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В Киев прибыла делегация Сухопутных сил НАТО, которая ставит своей целью углубление военного сотрудничества Североатлантического альянса и Украины. Об этом сообщил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сирский.

Он уверен, что данный визит – это признание того, что НАТО видит в Украине своего стратегического партнера. Слова командующего подтвердил и глава делегации Роджер Клотье. Он заявил, что намерен разобраться в структуре украинских Сухопутных войск, а также предпринять шаги для углубления сотрудничества с Киевом.

Известно, что Украина в 2021 году вполне может стать участником программы партнерства с Североатлантическим альянсом на условиях расширенных возможностей. Благодаря этому она получит доступ к целому ряду дополнительных учебных мероприятий и внутренних программ. Эксперты подчеркивают, что партнерство – это еще не членство в НАТО и даже не гарантия его получения.

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