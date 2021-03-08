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На российской авиабазе «Хмеймим» замечен неизвестный летательный аппарат, который появился непонятно откуда, сообщает издание Avia.Pro. Его разглядели эксперты, изучающие спутниковые снимки базы в Сирии и ее окрестностей.

По словам специалистов, обнаруженная воздушная машина по внешнему виду не похожа ни на один самолет или беспилотник, используемый российскими ВКС или сирийскими войсками на территории арабского государства.

Эксперты считают, что это вполне может быть какой-то новый беспилотный аппарат или легкий самолет, который был переброшен в Сирию для испытаний в реальной боевой обстановке. Однако идентифицировать его пока не получается.

Западные специалисты, внимательно изучившие снимки, предположили, что это DA42 – разведывательный самолет, который применяется российской ФСБ. Однако официального подтверждения пребывания этой воздушной машины на сирийской территории пока нет.

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