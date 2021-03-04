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Оксфордские исследователи выяснили, что у любителей красного мяса чаще возникают сердечно-сосудистые заболевания, диабет и пневмония.

Специалисты изучили медицинские карточки около 500 тысяч жителей Великобритании, в которых указывалась информация о состоянии их здоровья за 10 лет. В итоге они выяснили, что при повышении ежедневной порции красного мяса, включая переработанного, на 50 грамм вероятность появления диабета увеличивается на 21 процент, а болезней сердца – на 16 процентов. Если же повысить порцию на 70 граммов, то риск пневмонии увеличится на 31 процент.

Медики при этом добавили, что большая часть рисков для здоровья исчезает при уменьшении индекса массы тела. То есть проблемы, обычно, возникают не из-за самого мяса, а по причине ожирения и появления лишних килограммов. Однако колбаса, сосиски и другие продукты из переработанного мяса способны приводить к развитию болезней сердца вне зависимости от веса.

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