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Александр Мясников, ведущий и медик, предупредил россиян о том, что заболевания десен и зубов могут стать причиной появления рака.

Согласно его словам, специалисты смогли выяснить, что бактерии, которые размножаются в полости рта во время пародонтита и прочих зубных болезней, увеличивают риск возникновения раковых опухолей. Он добавил, что сильно возрастает вероятность развития рака поджелудочной железы.

При наличии воспаленных и кровоточащих десен, а также шатающихся зубов значительно увеличивается риск возникновения множества других болезней, включая инфаркт и инсульт. По этой причине Мясников советует тщательно следить за гигиеной ротовой полости.

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