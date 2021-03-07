Волгоград оказался не слишком удачным местом для открытия элитных магазинов, так как у подавляющего большинства жителей города просто нет денег. Такое заявление сделал столичный политический консультант Дмитрий Фетисов по результатам опроса «Блокнот Волгоград».

По мнению эксперта, предприниматели совершают ошибку, не изучая потенциальный рынок сбыта. Он заявляет, что бизнесменам нужно было сперва посмотреть на опрос, в котором 94 процента жителей города ответили, что у них нет средств на покупки в дорогих магазинах.

Также Фетисов назвал «жадными» элиты города Волгограда. Он заявил, что они либо опасаются «засветить» деньги на широкой публике, либо просто жадничают и экономят на себе самих.

Эксперт порекомендовал предпринимателям, которые хотят открывать в Волгограде свой бизнес, сперва консультироваться у его коллег в этом городе, чтобы не нести убытки из-за неправильно выбранного вида деятельности.