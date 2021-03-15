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Моргенштерн, который ранее снял «Клип за 10 лямов» с рекламой «Альфа-Банка», стал директором этого финансового учреждения по работе с молодежью. Сообщается, что рэп-исполнитель с энтузиазмом взялся за выполнение поставленной перед ним задачи – привлечь в банк как минимум 100 000 новых клиентов.

В пресс-службе финансового учреждения сообщили, что Моргенштерн будет работать так же, как и остальные сотрудники. Не пропуская планерок и ежедневно посещая офис.

Напомним, что ранее антимонопольная служба завела дело на Моргенштерна и «Альфа-Банк» за нарушения закона «О рекламе». Также сообщалось, что ролик «Клип за 10 лямов» подвергся критике из-за того, что представленные в нем образы сотрудниц финансового учреждения не имели ничего общего с реальностью. Вполне вероятно, что фигурантам дела придется выплатить крупный штраф за нарушение действующего законодательства.

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