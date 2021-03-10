Украинский юрист Татьяна Монтян уверена, что вся так называемая «подготовка» ВСУ к вооруженному столкновению в Донбассе – это всего лишь демонстрация, «показательные выступления», призванные набить цену в переговорах с НАТО по «украинскому кризису».

Она рассказала, что регулярно бывает по обе стороны фронта, так как занимается оказанием гуманитарной помощи и часто общается с представителями самопровозглашенных республик и украинскими военными. По словам адвоката, ВСУ и ополченцы отлично понимают, что обострение конфликта приведет к новым потерям, поэтому в бой особо не стремятся.

Признаком того, что подготовка к полномасштабному наступлению – это лишь элемент «каких-то торгов» Монтян назвала недавнюю историю с эшелонами, отправленными на Донбасс. По ее словам, танки и бронетранспортеры даже не замаскировали, хотя по всем правилам военного искусства должны были сделать это в обязательном порядке. Однако технику везут средь бела дня, чтобы все видели, что Украина готовится к войне.