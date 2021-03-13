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Минтруд России рассказал о критериях формирования для лётчиков и шахтёров дополнительных выплат к пенсии.

Как указывается, данный проект носит технический характер. Размер доплат имеет зависимость от индекса роста среднемесячной зарплаты в России за год. Так, было предложено установить этот показатель за 2020 год в размере 1,06, так как темп роста заработной платы составил 106%.

Кроме того, при расчетах доплат учитываются и другие показатели, к примеру, размер дополнительных взносов работодателей, выплаченных ими за год. Доплаты, как отмечается, выплачиваются из средств, которые поступили в ПФР.

По информации издания РБК, на 1 января 2021 года число пенсионеров, которые получают доплату как бывшие лётчики, составляет 38 тысяч человек, средний размер доплаты – 7 468 рублей. Бывшие шахтёры в среднем получают 3 486 рублей доплаты, всего таких пенсионеров около 52,8 тысяч.

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