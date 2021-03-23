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Российское оборонное ведомство собирается узнать, насколько хорошо самолеты Бе-200, Су-35 и Су-34 готовы к применению в условиях Арктики.

Отмечается, что военная техника будет обязательно проверена в акватории Северного морского пути. При этом в Заполярье уже с 2016 года находятся воздушные заправщики Ил-78 и одно звено истребителей-бомбардировщиков Су-34. С данной инициативой несколько лет назад выступил Николай Евменов, который ранее командовал Северным флотом.

Военные эксперты при этом отмечают, что условия арктического региона окажутся абсолютно новыми для самолетов-амфибий Бе-200. В Минобороны РФ заказали производство 6 подобных летательных аппаратов, способных подниматься в воздух, как с воды, так и с суши. Они будут использоваться в поисково-спасательных миссиях и операциях по «отлову» подлодок.

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