Никита Михалков жестко ответил Ксении Собчак после того, как она рассказала в рамках своего YouTube-шоу о доходах режиссёра.

Так, Собчак оценила заявление режиссёра о гонорарах артистов, а также указала на то, что сметы некоторых фильмов, над которыми он работал, выглядят странно. Также журналистка заявила о высоких доходах Михалкова.

Режиссёр ответил Собчак в своей авторской программе «Бесогон». В частности, он напомнил Собчак о принятом законе о наказании за клевету, и отметил, что не угрожает ей, однако ему интересно, зачем она рискует. Кроме того, Михалков заявил, что сейчас наблюдается мировая тенденция, когда хайп и фейки интересуют людей больше, чем правда.

Михалков продемонстрировал ролик, на котором Собчак рассказывала о работе ОМОНа на митингах с использованием нецензурных слов. После этого Михалков задался вопросом, кого считать элитой – таких, как Собчак, или рабочих, которые являются основой страны.