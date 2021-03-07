читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Никита Михалков жестко ответил Ксении Собчак после того, как она рассказала в рамках своего YouTube-шоу о доходах режиссёра.

Так, Собчак оценила заявление режиссёра о гонорарах артистов, а также указала на то, что сметы некоторых фильмов, над которыми он работал, выглядят странно. Также журналистка заявила о высоких доходах Михалкова.

Режиссёр ответил Собчак в своей авторской программе «Бесогон». В частности, он напомнил Собчак о принятом законе о наказании за клевету, и отметил, что не угрожает ей, однако ему интересно, зачем она рискует. Кроме того, Михалков заявил, что сейчас наблюдается мировая тенденция, когда хайп и фейки интересуют людей больше, чем правда.

Михалков продемонстрировал ролик, на котором Собчак рассказывала о работе ОМОНа на митингах с использованием нецензурных слов. После этого Михалков задался вопросом, кого считать элитой – таких, как Собчак, или рабочих, которые являются основой страны.

Вам может понравиться

Фрегат России и эсминец США развели на километр друг от друга в Порт-Судане

В Порт-Судане российский фрегат и американский эсминец разместили в разных причалах, находящихся на расстоянии одного километра друг от друга. Военные эксперты предполагают, что корабли было решено развести, чтобы избежать нежелательных

Учёные из Дубны разработали тест-систему для выявления “гена долголетия”

Учёные из Дубны запатентовали метод, при помощи которого можно выяснить, имеется ли у конкретного человека предрасположенность к долгой жизни. Как сообщается, метод отличается простотой и эффективностью. Он основан на выявлении
  • Анна
  • 04.03.2021
  • читать 1 минуту

NI: Китай хочет вооружить свои танки новыми «плазменными» артиллерийскими орудиями

Китайские военные недавно опубликовали уведомление, предлагающее исследователям разработать оружие, которое по звуку похоже на электромагнитную рельсовую пушку, использующую магнетизм вместо пороха для стрельбы снарядами. Соответствующая разработка ведется несколькими странами. Но
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 марта – небольшой снег, до -6 °C | город Мытищи: погода, 7 марта – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 марта – ясно, до -15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 марта – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 7 марта – ясно, до -0 °C | Подольск: погода, 7 марта – небольшой снег, до -3 °C | Армавир: погода, 7 марта – небольшая облачность, до 0 °C |