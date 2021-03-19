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Сегодня, 19 марта, в черноморской акватории должны будут стартовать международные военные маневры НАТО под названием Sea Shield 21, в которых примут участие ВМС восьми стран.

Отмечается, что в этих учениях будут участвовать свыше 2400 военнослужащих, 18 военных кораблей и 10 самолетов польских, румынских, болгарских, турецких, испанских, нидерландских, американских и турецких вооруженных сил. Они завершатся ровно через 10 дней – 29 марта. Организацией учений займется штаб Военно-морских сил Румынии.

Указывается, что основная цель маневров заключается в проверке и увеличении показателя взаимодействия между румынскими и натовскими ВМС. Они будут включать в себя все стадии военно-морской миссии Североатлантического альянса, и направлены на возникший в регионе геополитический кризис.

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