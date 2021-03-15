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В администрации Оренбурга дали комментарий недавно появившейся в Сети видеозаписи, на которой работники коммунальной службы из ковша трактора посыпают песком дорогу.

Так, недавно в Сети был опубликован видеоролик, на котором продемонстрировано, как три коммунальщика, сидя в ковше медленно ехавшего трактора, посыпают снег на дороге песком. Было отмечено, что засняли этот момент в Оренбурге.

Но представители городской администрации сообщили, что никто из работников предприятий таких действий не совершал. Кроме того, было указано, что техники, которая продемонстрирована на видеозаписи, не имеется ни у одного предприятия города. Также было отмечено, что по кадрам понять, где именно снято видео, в каком конкретно населённом пункте и на какой улице, нет никакой возможности.

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