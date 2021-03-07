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На Сахалине в городе Анива впервые прошли соревнования по зимнему плаванию.

Как сообщается, в соревнованиях приняли участие 20 человек, которым было от 20 до 80 лет. Им предстояло проплыть дистанции в 25 и 50 метров несколькими стилями плавания – кролем, брассом и баттерфляем.

В соревнованиях приняла участие 80-летняя Маргарита Тартышная, которая имеет опыт моржевания около сорока лет. Как отмечается, нырять она начала из-за активной пропаганды закаливания в СССР. С тех пор она ныряет ежегодно. Тартышная рассказала, что благодаря нырянию у неё и настроение хорошее, и здоровье.

Также в соревнованиях поучаствовал мэр Артем Лазарев, который является «моржом» со стажем. Кроме того, он помогал в организации мероприятия.

Планируется, что теперь эти соревнования будут проводиться каждый год.

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