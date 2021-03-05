Медики рассказали о пяти болезнях, которые могут развиться у человека, ведущего сидячий образ жизни. Бороться с ними зачастую не помогают даже регулярные физические тренировки.

Первым в списке оказался диабет, так как содержание сахара в крови во многом зависит от количества времени, которое человек провел сидя в кресле или на стуле. Далее идут болезни почек. В рамках исследования эксперты обнаружили, что если проводить в сидячем положении менее трех часов в день, то вероятность возникновения проблем с почками уменьшается на 15-30 процентов.

Если каждые сутки сидеть за рабочим местом более 6 часов, то риск рака толстой кишки увеличивается на 36 процентов. Почти на 50 процентов также возрастают проблемы с сердечно-сосудистой системой. Наибольшую опасность сидящий образ жизни несет сердцу, так как возникает его ожирение. Бороться с ним физическими упражнениями не удастся. Для этого необходимо регулярно делать перерывы и разминать конечности.