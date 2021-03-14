Дмитрий Денисов, руководитель Лабораторной службы Хеликс, во время беседы с журналистами отметил, что переболевшим коронавирусом пациентам следует наблюдать за последствиями заболевания и сдать определенные анализы.

Согласно словам медика, изучить состояние своего организма необходимо не только людям, имевшим тяжелую форму COVID-19, но и лечившимся в амбулаторных условиях Пристальное внимание стоит уделить тем органам, которые чаще всего затрагивает болезнь. Нужно также сдать несколько анализов крови, проверить почки, печень и состояние миокарда.

Эксперт заявил, что это позволит дать объективную оценку состоянию организма, а также не допустить образование тромбов и анемию. Чтобы спрогнозировать процесс восстановления, будет нелишним изучить лактат и содержание витамина D в крови. В случае малого количества антител Денисов посоветовал сделать прививку от коронавирусной инфекции.