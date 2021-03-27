Телеведущая Елена Малышева рассказала о продуктах, которые нельзя употреблять после вакцинации от коронавируса.

Особо отметила Малышева алкоголь. Согласно её заявлению, он весьма негативно влияет на эффект вакцинации и снижает защитные механизмы. Кроме того, употребление алкоголя усилит побочные эффекты. Он мешает выработке антител, а потому стоит прекратить употреблять его за три дня до вакцинации, а также не менее пяти дней после неё.

Кроме того, Малышева настоятельно рекомендует убрать на это же время из своего рациона те продукты, которые способны вызвать сильную аллергическую реакцию. Это различные копчёности и сыры, в особенности с плесенью, цитрусовые, клубника, а также шоколад. Наиболее важно исключить эти проекты тем людям, кто имеет склонность к аллергическим реакциям, а также имеющим астму или атопический дерматит.