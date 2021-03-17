Газопровод «Северный поток-2» разрушает европейское единство, поэтому его нужно заморозить, заявил глава литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис. Он отметил, что в этом случае проект превратится в инструмент давления на Россию.

По словам Ландсбергиса, он знает, что вопрос завершения проекта «Северный поток-2» является чрезвычайно важным для Германии, однако другие страны Евросоюза обязаны говорить на эту тему. Глава МИД Литвы уверен, что на трубопровод нужно наложить мораторий, что позволит ЕС получить рычаг для давления на РФ.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен грозил ввести санкции в одностороннем порядке в отношении компании Nord Stream 2 AG, а также других организаций, так или иначе причастных к попыткам довести проект до логического завершения.