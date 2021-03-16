ВС Украины настолько активно стягивает силы к линии разграничения в Донбассе, что разыгрываемый ими спектакль становится слишком уж дорогостоящим, заявляет военный эксперт Алексей Леонков. Он сравнивает нынешнюю ситуацию с развертыванием украинских войск в 2018 году, когда пятым президентом Петром Порошенко было объявлено военное положение в отдельных регионах страны.

Эксперт отмечает, что нынешнее руководство Украины сумело превзойти Порошенко. Тогда техника также перебрасывалась, однако не в таком количестве. В настоящий момент на линии разграничения появилось такое количество войск, как и в 2014 году. На границе развернуто 18 бригад разных родов войск.

По словам Леонкова, цели Украины весьма прозрачны. Скорее всего, она попытается организовать крупномасштабную провокацию, в которой потом обвинит Россию, либо попробует вынудить РФ вмешаться в вооруженный конфликт. В этой ситуации Киев сможет заявить международному сообществу об очередной «агрессии Москвы».