читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВС Украины настолько активно стягивает силы к линии разграничения в Донбассе, что разыгрываемый ими спектакль становится слишком уж дорогостоящим, заявляет военный эксперт Алексей Леонков. Он сравнивает нынешнюю ситуацию с развертыванием украинских войск в 2018 году, когда пятым президентом Петром Порошенко было объявлено военное положение в отдельных регионах страны.

Эксперт отмечает, что нынешнее руководство Украины сумело превзойти Порошенко. Тогда техника также перебрасывалась, однако не в таком количестве. В настоящий момент на линии разграничения появилось такое количество войск, как и в 2014 году. На границе развернуто 18 бригад разных родов войск.

По словам Леонкова, цели Украины весьма прозрачны. Скорее всего, она попытается организовать крупномасштабную провокацию, в которой потом обвинит Россию, либо попробует вынудить РФ вмешаться в вооруженный конфликт. В этой ситуации Киев сможет заявить международному сообществу об очередной «агрессии Москвы».

Вам может понравиться

В Ираке обстреляли авиабазу Балад с американскими военнослужащими

Телеканал Al Sumaria рассказал об очередном обстреле американской авиабазы, расположенной на территории Ирака. На этот раз пострадала база Балад, которая находится в северной части страны. Удары по ней наносились ракетами

Экипажи самолетов Балтийского флота отработали поражение целей на земле и воде

14 марта в Калининградской области авиация Балтийского флота провела очередные учения. Главное оборонное ведомство РФ сообщает, что в них принимали участие истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24. Самолеты отрабатывали нанесение

Российский постпред при СЕ рассказал о последствиях выхода РФ из Совета Европы

Конвенции и дополнительные протоколы Совета Европы работают на Россию и граждан страны, поэтому выход из этой организации принесет с собой целый ряд проблем. Такое заявление сделал российский постпред при СЕ
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 марта – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 16 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 марта – пасмурно, до 4 °C | Королев: погода, 16 марта – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 16 марта – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 16 марта – пасмурно, до 7 °C |