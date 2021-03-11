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Алексей Леонков, специалист в военной сфере, раскрыл основные причины того, почему в Донбассе резко обострилась обстановка.

По его мнению, это, прежде всего, случилось из-за становления Джо Байдена новым президентом США. На Украине считают, что он полностью поддержит текущую политику Киева. Второй причиной является более тесное сотрудничество с Турцией, Британией и Соединенными Штатами в плане обучения украинской армии и поставок нового вооружения.

Владимир Зеленский, украинский лидер, также решил открыть воздушное пространство страны для вооруженных сил Североатлантического альянса, члены которого начали все чаще говорить о возможности вступления Украины в НАТО. Все это привело к тому, что киевские власти решили осуществить силовой захват Донбасса.

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