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Леонид Агутин высказался насчёт многочисленных слухов о разводе с Анжеликой Варум.

Как сообщается, Агутин и Варум уже много лет вместе, и слухи об их разводе появляются время от времени, несмотря на то, что пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Агутин заявил, что их пытаются «усиленно развести» уже на протяжении 15-ти лет. Как он сообщил, в представлении людей их пара могла продержаться около пяти лет, а затем расстаться.

Также исполнитель отметил, что их родители поначалу на слухи о разводе пары реагировали достаточно тяжело, однако сейчас уже привыкли. Однажды в СМИ о нём появилась выдуманная история, словно он провёл в гостинице ночь с девушкой из Краснодара, пообещав сделать её известной. Указывалось, что они пили мартини всю ночь, что весьма развеселило Агутина – именно мартини он в принципе не пьёт, и уже по этой детали ясно, что всё это выдумка.

Как заявил исполнитель, слухи процветают из-за того, что «спрос рождает предложение». Он также отметил, что у них с Варум ещё мягкий вариант бульварной прессы, и папарацци их не прессуют. Однако всякой ерунды они пишут всё же много.

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