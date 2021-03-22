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В Сети появились фотографии главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова в маске с надписью FCKNG QRNTN, что на русский можно перевести, как «К черту карантин». Сообщается, что фото сделаны в округе Гуйлинь в КНР, где министр в настоящий момент пребывает с официальным визитом.

Восхищение этими снимками выразил телеведущий Дмитрий Киселев. В своем Телеграм-аккаунте он написал, что фотографии – это большой привет всем тем западным странам, которые пренебрежительно относились к вакцине «Спутник V» и пытались чему-то научить Россию. Теперь она контролирует Covid-19, а Западу остается лишь объявлять все новые карантины и контролировать собственных граждан.

Кроме того, Киселев предложил выдать премию фотографу, который сделал этот уникальный снимок.

В понедельник и вторник Сергей Лавров проведет переговоры с главой МВД Китая Ван И, после чего отправится с визитом в Южную Корею.

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