В Саратовской области не станут брать плату за посещение городского парка культуры и отдыха регионального центра и природной зоны «Кумысная поляна».

Ранее в Минэкологии региона отметили, что следует сделать особо охраняемые природные территории свободными для посещения из-за отсутствия способов получения платы с посетителей и большой социальной значимости объектов. Затем данное решение 5 марта закрепили в документальной форме. Оно вступит в силу через десять дней после публикации соответствующего постановления.

В области находятся 85 подобных территорий, включая несколько памятников природы и множество парковых зон. Плату за их посещение не будут брать как с местных жителей, так и с гостей региона.