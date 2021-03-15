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Руководство Крыма к концу марта намерено точно подсчитать сумму ущерба, связанного с водной блокадой полуострова Украиной, а затем обратиться в международные организации по правам человека. Кроме того, власти планируют подать соответствующее заявление в Генпрокуратуру, чтобы привлечь к ответственности всех тех, кто заблокировал подачу воды в Крым.

Первый зампред Госсовета региона Ефим Фикс заявил, что только по предварительным подсчетам сумма ущерба достигла десяти триллионов рублей. Сейчас идет процесс подготовки необходимых документов, которые позволят уточнить этот итог. Скорее всего, окончательная сумма окажется в районе 20 триллионов.

По словам представителей руководства Крыма, первым делом будут поданы иски в российские суды всех инстанций, что позволит создать прочную доказательную базу. После этого, регион намерен судиться с Украиной в международных судах.

Напомним, что после перекрытия канала обмелели все водохранилища на территории полуострова. Особенно засушливым оказался прошлый год, который обновил рекорд, продержавшийся полторы сотни лет.

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