В 1991 году Украина могла стать частью Советской Конфедерации, однако президент СССР не захотел менять политическую систему государства, рассказал первый украинский лидер Леонид Кравчук. Он поведал, что перед встречей в Беловежской пуще, на который были подписаны всем известные соглашения, главы союзных республик неоднократно встречались в Ново-Огарево и обсуждали дальнейшую судьбу Союза.

Кравчук рассказал, что бы согласен на конфедеративное устройство государства. Однако когда он вместе с Ельциным пришел с этой идеей к Горбачеву, тот ее отклонил. Единственный президент в истории СССР хотел продолжать перестройку, но так, чтобы не изменять имеющуюся систему.

По словам Кравчука, именно из-за невозможности воплотить в реальность идею с конфедерацией, уже в декабре 1991 года были подписаны Беловежские соглашения и СССР перестал существовать.