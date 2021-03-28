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Первый украинский президент и нынешний глава делегации от Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что российский лидер Владимир Путин непонятным образом ухитрился предотвратить участие Соединенных Штатов в переговорах по Донбассу. Он также заметил, что с этим оказался согласен и 5-й глава государства Петр Порошенко.

По словам Кравчука, первая встреча между участниками переговоров состоялась в Женеве. На ней, помимо трех сторон, присутствовали и представители Вашингтона. При этом они намеревались участвовать и в дальнейших обсуждениях ситуации на Донбассе, однако Путин сумел убедить Европу в том, что встречи должны проходить в Минске. Из-за этого Соединенные Штаты вышли из переговорного процесса.

Сейчас Украина вновь пытается привлечь США, однако опасается того, что президент РФ вновь не даст этого сделать. Кравчук заявляет, что пока непонятно, как к участию в переговорах относится Джо Байден и новая президентская администрация. Поэтому остается ждать, пока Соединенные Штаты выскажут свою официальную позицию по Донбассу.

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