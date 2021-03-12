Разведка и проведение диверсионных операций – это две сильные стороны украинской армии, которые Россия не должна ни в коем случае игнорировать, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. Он поясняет, что если Киев все же решиться начать наступление на Донбасс, то обязательно воспользуется этими своими преимуществами.

Специалист напомнил, что Украина уже демонстрировала свое умение проводить диверсионные операции. Так, ее бойцы несколько раз просачивались на территорию самопровозглашенных республик Донбасса, чтобы ликвидировать военных руководителей ЛНР и ДНР. Поэтому недооценивать возможности украинских разведчиков не стоит.

Так, они могут проникнуть и на российскую территорию, чтобы организовать целый ряд диверсий и тем самым отвлечь внимание РФ от Донбасса. Это позволит выиграть несколько дней, чтобы дойти до Донецка и подавить силы ополчения. По мнению Коротченко, разведывательные и диверсионные группы ВСУ имеют отличную подготовку, поэтому необходимо следить за событиями, не теряя бдительности.