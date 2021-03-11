В своем наступлении на Донбасс Украина задействует беспилотные аппараты «Байрактар», которые ей поставляет Турция, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. Он считает, что ВСУ используют БПЛА как для разведывательных операций, так и для ударов по живой силе и технике самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Коротченко заявил, что на использование «Байрактаров» Киев подтолкнул успешный опыт применения этих летательных аппаратов в карабахской войне. Уже несколько месяцев украинские военные изучают азербайджанские методички, намереваясь провернуть на Донбассе тот же сценарий.

По словам эксперта, Украина в последнее время стала часто общаться с Турцией. Она закупила партию беспилотников в надежде на то, что в ближайшем будущем будет изготавливать их на своих предприятиях. Кроме того, турецкие инструкторы обучают украинских операторов БПЛА управлению летательными аппаратами.