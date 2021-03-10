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Пульмонолог Наталья Костина рассказала, что медики в России относят коронавирус к системному васкулиту, а не к респираторной болезни.

Согласно её заявлению, такой подход был выбран из-за того, что коронавирус поражает все органы. Поражения в легочной ткани, как отметила врач, не пневмония, а признаки эпителиита.

Также Костина сообщила, что даже если пациент, переболевший коронавирусом, был выписан, это не означает, что у него закончилось течение инфекции. Так, некоторые люди могут болеть даже 6-8 месяцев. Острая фаза в этом случае длится до месяца после выписки, и во время этой фазы вероятно появление осложнений. Ещё 4-12 недель наблюдается подострая фаза.

Примерно через три месяца после того, как проявились первые признаки заражения, медики наблюдают «чистый» постковид. Именно он весьма похож на системный васкулит, при этом могут проявляться весьма различные симптомы.

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