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Климатические изменения влекут за собой угрозу мировой стабильности, говорится в докладе «Глобальная Британия в эпоху конкуренции», опубликованном в Лондоне. Этот документ описывает те проблемы, с которыми столкнется Туманный Альбион из-за таяния льдов в Арктике.

Главной из них является Россия, которая намерена взять под полный свой контроль Северный морской путь. Чтобы этого не произошло, Королевские ВМС уже сейчас намерены предпринять жесткие меры. Так, теперь за Полярным кругом на протяжении всего календарного года будут находиться британские боевые корабли, сопровождаемые самолетами морской авиации.

Помимо этого, Лондон вознамерился защитить от «российской агрессии» Норвегию, Эстонию и другие государства Скандинавии и Прибалтики. Среди ключевых мер, направленных на достижение этой цели, называются борьба с дестабилизирующей деятельностью РФ, а также распространяемой ею дезинформации.

Составители доклада уверены, что появление британских кораблей за Полярным кругом не даст России, а также Китаю использовать торговые пути в северных морях для своих целей.

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