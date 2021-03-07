Финская компания HMD Global готовит к выпуску свой смартфон для геймеров Nokia 10G, который будет иметь маркировку ТА-1334. Устройство на 8-ядерной SoC получит 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти.

Помимо этого, производитель намерен установить на новый девайс 48-мегапиксельную камеру, состоящую из четырех модулей и датчика движения.

По информации из непроверенных источников аппарат был уже замечен в одном из магазинов электроники в России. Он был представлен в корпусе голубого цвета.

Вполне вероятно, что Nokia готовит и другие модификации, отличающиеся цветовыми решениями и объемом оперативной и встроенной памяти. Пока известно лишь, что аппарат под названием Nokia TA-1334 уже прошел процедуру сертификации в Евразийской экономической комиссии и в скором времени точно появится в продаже