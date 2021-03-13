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Компания Asus зарегистрировала видеоускоритель с 12 Гб встроенной памяти. Он представляет собой сразу две модели видеокарт Radeon RX 6700 от бренда AMD, относящихся к среднему уровню.

Раньше эти же модели регистрировали в ЕЭК и другие компании, тесно сотрудничающие с AMD – PowerColor и ASRock. Однако в их технических характеристиках указывался в два раза меньший объем видеопамяти. Вполне вероятно, что американский производитель решил улучшить свои чипы RX 6700 и составить конкуренцию Nvidia.

Отсутствие регистрации видеокарт с объемом памяти в 6 Гб может говорить о том, что AMD прекращает их выпуск на рынок. С одной стороны это совсем неплохо, так как теперь у GeForce RTX 3060 от Nvidia появится достойный конкурент. С другой, увеличение объема памяти вдвое может негативно сказаться на цене адаптера.

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