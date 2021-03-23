Своими высказываниями в адрес российского президента Владимира Путина американский лидер Джо Байден сильно навредил Киеву, считает глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.

Он пояснил, что после таких заявлений отношения между президентами РФ и США могут развиваться на неофициальном уровне, что станет серьезной проблемой для Украины. Она просто останется за бортом каких-либо переговоров.

Высказывания Байдена, уверен Климкин, значительно сузили пространство для официального общения, в котором мог принимать участие и Киев. Теперь же для него точно не найдется места за столом переговоров, так как лидеры двух стран перейдут на неформальный уровень общения.

Напомним, что в минувшую среду Байден допустил некорректные высказывания в адрес Путина, на что тот пожелал визави здоровья и пригласил на дебаты в онлайн-режиме. Однако американский президент не принял вызов.