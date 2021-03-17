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Пользователи китайских социальных сетей предложили несколько способов того, как можно наказать Украину за попытку национализировать предприятие «Мотор Сич», которое на 50% принадлежит компаниям из Китая.

В начале текущего года украинские власти ввели санкции на китайские организации, которые владеют акциями завода. В результате они решили обратиться в международные суды, требуя взыскать с Киева не менее 3,5 миллиардов долларов. Затем появилась информация, что СНБО Украины намерено возвратить «Мотор Сич» в госсобственность. Соответствующий закон скоро будет внесен в Верховную раду на рассмотрение.

Один из пользователей указал на то, что такие действия подрывают кредит доверия к государству. Другой заявил, что ожидает скорой смены режима на Украине, а третий потребовал от киевских властей возместить весь ущерб КНР. Четвертый читатель посоветовал «вылечить» украинское государство «китайским лекарством».

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