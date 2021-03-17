В КНР заявили о завершении масштабного научного проекта, длившегося два десятилетия, по превращению солнечной электроэнергии в жидкое горючее.

Используя электроэнергию из фотоэлементов, исследователи смогли создать жидкое топливо, в котором уровень метанола составил примерно 99,5 процента. Ими уже разработана экспериментальная установка, способная за год произвести не менее 1,5 тысячи тонн метанола, осуществляя при этом переработку 2-х тысяч тонн CO2.

Метанол удается создавать путем использования водорода, оксида углерода и катализатора. Водород же добывают во время электролиза воды – энергию для данного процесса вырабатывают с помощью солнечных электростанций. В случае если Поднебесная внедрит новую технологию в промышленность, то она сможет значительно снизить выбросы CO2.