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В материале американского издания Forbes, переведенном «ПолитРоссией», указывается, что КНР смогла вынудить Японию перестать перехватывать свои боевые воздушные судна.

Отмечается, что Китай превзошел Россию по количеству вылетов к японскому воздушному пространству, что привело к износу перехватчиков ВВС Японии. В результате в Токио решили попросту прекратить осуществлять перехваты китайских самолетов. Журналисты отмечают, что если в 2016 году японцы выполнили 851 перехват, то в прошлом году этот показатель упал до 331.

В статье указывается, что падение произошло не из-за того, что китайцы стали реже «наведываться» к японцам. Причина заключается в том, что японские ВВС в основном состоят из морально и физически устаревших истребителей F-15, которых необходимо беречь.

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