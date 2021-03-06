В материале американского издания Forbes, переведенном «ПолитРоссией», указывается, что КНР смогла вынудить Японию перестать перехватывать свои боевые воздушные судна.

Отмечается, что Китай превзошел Россию по количеству вылетов к японскому воздушному пространству, что привело к износу перехватчиков ВВС Японии. В результате в Токио решили попросту прекратить осуществлять перехваты китайских самолетов. Журналисты отмечают, что если в 2016 году японцы выполнили 851 перехват, то в прошлом году этот показатель упал до 331.

В статье указывается, что падение произошло не из-за того, что китайцы стали реже «наведываться» к японцам. Причина заключается в том, что японские ВВС в основном состоят из морально и физически устаревших истребителей F-15, которых необходимо беречь.