По результатам опроса жителей Соединенных Штатов выяснилось, что Россия перестала быть главным врагом американцев. С уверенного первого места ее сместил Китай, который считают самой опасной угрозой 45 процентов участников исследования.

Россия остается врагом для 26 процентов американцев, что можно назвать прогрессом в сравнении с прошлым годом. Следом за РФ разместились Северная Корея, Иран, Афганистан и соседняя Мексика. Последнее место по итогам голосования заняли сами Соединенные Штаты, которые для 1 процента жителей и есть главными врагами американцев.

Эксперты считают, что причиной смены лидера стал экономический подъем в Китае. Американцы очень не любят тех, кто становится успешнее их самих и моментально записывают конкурентов во враги.