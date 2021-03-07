Издание «Зеркало недели» предполагает, что представители Офиса президента Украины обращались к британской разведке, чтобы предотвратить появление на экранах фильма организации Bellingcat о захвате членов ЧВК «Вагнера».

Такая попытка была предпринята в ходе визита на Украину заместителя главы английской Ми-6 Ли Лоуренса. К нему обратились замглавы ОПУ Роман Машковец, а также Кирилл Буданов, возглавляющий украинские спецслужбы. Они выясняли возможность оказания на Bellingcat давления, чтобы воспрепятствовать выходу фильма.

Лоуренс и другие представители разведки Великобритании тогда заявили, что в их стране чтят свободу слова и не намерены предпринимать какие-либо шаги для задержки премьеры.

Также имеется информация, что создателю фильма о ЧВК «Вагнера» звонил глава ОПУ Андрей Ермак, чтобы выяснить, на каком этапе находится расследование.